Formazioni ufficiali Fiorentina-Milan | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 4 marzo 2023) Alle 20:45 scenderanno in campoper la sfida di questo sabato sera del campionato di Serie A Ecco ledidi Serie A.(4-2-3-1): Terracciano; Dodó, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All: Italiano(3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. All: Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : #Primavera2 ???? Le formazioni ufficiali di #BeneventoLazio ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #FiorentinaMilan, formazioni ufficiali: fuori Barak e Milenkovic, gioca #Messias ? -

Commenta per primo Ecco ledi Fiorentina - Milan (fischio d'inizio ore 20.45). Fiorentina : Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez. ...... di mercenari diin pensione, in un turn over che ha interessato al meno 25 mila uomini ...in dotazione all'Ucraina e spesso complicati e in parte alla necessità di sostituire le...ATALANTA - UDINESEATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All.: GasperiniUDINESE (3 - 5 - 2): ...

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: De Ketelaere e Rebic dal 1'. Torna Bennacer Milan News

Atletico Madrid - Siviglia: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventiquattresima giornata di LaLiga 2022/23 in programma alle 21.00.Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, valida per la 25ª giornata di Serie A: Pioli lancia De Ketelaere dal 1', Italiano punta su Cabral ...