Ford lancia i centri PartsPlus in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver lanciato il programma in Inghilterra nel 2018, Ford in Italia sta per lanciare la sua rete di centri PartsPlus, cambiando il modo in cui Officine, Carrozzerie, Ricambisti e Flotte si riforniranno di ricambi originali. Con l'apertura di 24 centri in tutta Italia, PartsPlus si propone di offrire ai suoi Clienti un concetto nuovo di servizio, acquisto e consegna dei ricambi nel mercato Italiano. Con prezzi e promozioni nazionali, ricambi originali, assistenza tecnica sempre disponibile e consegne giornaliere garantite, PartsPlus si pone l'obiettivo di cambiare il sistema di fornitura e distribuzione di ricambi nell'aftermarket Italiano. Inoltre, i Clienti ...

