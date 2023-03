Fontana vuole l’autonomia da sempre, ma sulla zona rossa in Val Seriana ha dato la colpa a Roma (Di sabato 4 marzo 2023) Il 2 marzo è iniziata l’audizione dei testi per l’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. Le virostar hanno minimizzato l’importanza del piano pandemico non aggiornato che secondo loro sarebbe stato inutile. L’ultimo ascoltato alle 17,30, Francesco Zambon, invece ha detto che la commissione sulla gestione pandemica istituita dalla rivista Lancet ha chiarito una volta per tutte che i Paesi che avevano un piano pandemico aggiornato, soprattutto in Asia orientale, sono andati di gran lunga meglio. Come una scure il giorno 1 marzo la procura di Bergamo si è espressa ed ha iscritto nel registro degli indagati per epidemia colposa i vertici nazionali e lombardi della sanità. L’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il suo ministro della Sanità, Roberto Speranza. Il presidente della Regione Lombardia, appena rieletto anche con i voti dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Il 2 marzo è iniziata l’audizione dei testi per l’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. Le virostar hanno minimizzato l’importanza del piano pandemico non aggiornato che secondo loro sarebbe stato inutile. L’ultimo ascoltato alle 17,30, Francesco Zambon, invece ha detto che la commissionegestione pandemica istituita dalla rivista Lancet ha chiarito una volta per tutte che i Paesi che avevano un piano pandemico aggiornato, soprattutto in Asia orientale, sono andati di gran lunga meglio. Come una scure il giorno 1 marzo la procura di Bergamo si è espressa ed ha iscritto nel registro degli indagati per epidemia colposa i vertici nazionali e lombardi della sanità. L’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il suo ministro della Sanità, Roberto Speranza. Il presidente della Regione Lombardia, appena rieletto anche con i voti dei ...

