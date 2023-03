Fonseca | «La Juventus deve vincere sia Coppa Italia che Europa League»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 marzo 2023) Daniel, doppio ex di Roma e, ha parlato del match di domani sera che andrà in scena allo stadio Olimpico Daniel, doppio ex di Roma e, ha parlato a Tuttosport. ROMA JUVE – «È sempre una partita bella da vedere, da una parte e dall’altra. Entrambe le squadre conoscono la difficoltà nell’affrontare la rivale, ma per tutti gli amanti del calcio, parliamo comunque di una gara emozionante. Sia la Roma che lavorrannoe scenderanno in campo attaccando e per cercare la rete: per me ci potranno essere più gol». OBIETTIVI DELLA JUVE – «I bianconeri hanno le possibilità dile due competizioni, quindi devono cercare di trionfare in entrambe le manifestazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.