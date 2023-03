Foggia-Viterbese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 4 marzo 2023) Tutto pronto allo stadio Pino Zaccheria per Foggia-Viterbese, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutivi e vogliono proseguire la loro Serie positive per puntare al quarto posto attualmente occupato dal Pescara. La formazione ospite, invece, arriva da quattro risultati utili consecutivi e sperano di portare a casa un nuovo importante successo in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Tutto pronto allo stadio Pino Zaccheria per, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di: ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodella sfida. I padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutivi e vogliono proseguire la loropositive per puntare al quarto posto attualmente occupato dal Pescara. La formazione ospite, invece, arriva da quattro risultati utili consecutivi e sperano di portare a casa un nuovo importante successo in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Calciodiretta24 : Foggia - Viterbese: diretta live e risultato in tempo reale - sport_viterbo : ORE 14.30: C’E’ FOGGIA-VITERBESE. SFIDA DIFFICILE PER I GIALLOBLU’, MA GARA NON SCONTATA … - tusciaweb : Viterbese, a Foggia c’è un altro tabù da sfatare Foggia - La Viterbese va in scena a Foggia con lo stesso copione… - lagoleada_it : I convocati di mister #Somma per #FoggiaViterbese: due attesi ritorni ? - GazzettinoL : Serie C Girone C Picerno-Crotone Pescara-JuveStabia Monterosi-Latina Messina-Monopoli Giugliano-Taranto Foggia-Vit… -