(Di sabato 4 marzo 2023) Missione compiuta. Il2 - 0 ilcon un gol per tempo e mette pressione all'Arsenal, che ha iniziato la giornata con 5 punti di vantaggio in classifica e che dalle 16 ospita il ...

(Manchester City) Dopo un periodo non particolarmente felice,ad essere protagonista della formidabile formazione di Guardiola, firmando il suo ottavo gol in Premier League dopo un ...Nello scorso weekend è andato in scena il 25esimo turno di Premier League. Haalandal gol nel poker esterno del City contro il Bournemouth. Gonfia la rete anche Kane e, per ben ...(Man. ...Alvarez sblocca la gara al 15 , mentre Haalandal gol e lo fa trovando il raddoppio alla mezz'ora. Prima dell'intervallo c'è gloria anche per, che cala il tris. Un'autorete di Mepham ...

Foden torna a splendere, il City domina il Newcastle La Gazzetta dello Sport

La squadra di Guardiola vince 2-0 l'anticipo delle 13.30. Ora la risposta dell'Arsenal capolista, in campo contro il Bournemouth ...