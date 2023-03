Fiumicino | a Maccarese la prima edizione del Cross Scolastico

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 4 marzo 2023)– “Si è tenuta venerdì 3 marzo 2023, ladell’evento sportivo, una corsa campestre promossa e organizzata dall’Assessorato alla Scuola e Sport, in collaborazione con laS.p.A. e l’A.s.d. Atletica Villa Guglielmi, presso lo storico vivaio di via dei Collettori”. A dichiararlo è l’assessore alla Scuola, Paolo Calicchio. “Oltre cento ragazzi, delle nostre scuole secondarie di primo grado, hanno preso parte alla manifestazione sportiva nata per promuovere lo sport momento di aggregazione, sociale e di valorizzazione ambientale – spiega Calicchio -. Il vivaio dellaS.p.A., un’area verde di circa 33 ettari è, infatti, un luogo incontaminato e rinomato per la sua naturale bellezza e ...