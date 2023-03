Firenze | Schlein | Manifestazione un bel segnale Tutti assieme dobbiamo organizzare l' opposizione

Leggi su lastampa

(Di sabato 4 marzo 2023) "Sono molto felice che" in piazza a"ci sia una grande delegazione del Partito democratico, che ci sia il Movimento Cinque Stelle e altre forze civiche e della sinistra ecologista. Credo che sia un bel", perché "su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto,lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, peruna". Lo sottolinea la segretaria del Pd, Elly, nel corso dellaorganizzata dai sindacati per la difesa della scuola e della Costituzione.

di Giulio Schoen