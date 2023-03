Firenze, manifestazione antifascista dopo l’aggressione davanti al liceo: attesi Conte e Schlein. Segui la diretta (Di sabato 4 marzo 2023) manifestazione antifascista degli studenti a Firenze dopo l’aggressione davanti a un liceo e le polemiche che sono Seguite alla vicenda. attesi anche il leader M5S Giuseppe Conte e la neo segretaria Pd Elly Schlein. “Per la scuola, per la Costituzione, contro ogni fascismo”: all’insegna di questo slogan ha preso il via a Firenze, con diverse migliaia di persone, la manifestazione nazionale dei sindacati della scuola di Cgil, Cisl e Uil “per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che l’affermazione e la difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza costituiscono un preciso dovere per tutta la comunità scolastica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023)degli studenti aa une le polemiche che sonote alla vicenda.anche il leader M5S Giuseppee la neo segretaria Pd Elly. “Per la scuola, per la Costituzione, contro ogni fascismo”: all’insegna di questo slogan ha preso il via a, con diverse migliaia di persone, lanazionale dei sindacati della scuola di Cgil, Cisl e Uil “per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che l’affermazione e la difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza costituiscono un preciso dovere per tutta la comunità scolastica e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Firenze, oggi in migliaia da tutta Italia alla manifestazione antifascista [di Andrea Vivaldi] - repubblica : Firenze, al via la manifestazione antifascista: c'è la preside Savino autrice della lettera criticata da Valditara - Corriere : Manifestazione antifascista a Firenze, oggi il corteo: la piazza è già piena. Attesi Schlein e Conte - frances22780122 : RT @LucaCaiazzo2: Oggi a Firenze sfilerà la manifestazione antifascista senza fascismo. - cesarebrogi1 : RT @TgrRaiToscana: In piazza d'Azeglio a #manifestazione #AntiFascista #Firenze anche lavoratori ex #gkn messa in liquidazione da nuova pro… -