Firenze, la manifestazione antifascista è pronta a partire: orari, percorso e chi ha aderito tra i politici (Di sabato 4 marzo 2023) Firenze, la manifestazione antifascista raccoglierà circa 50mila partecipanti per protestare dopo l'agguato di alcuni membri di Azione studentesca di destra davanti al liceo Michelangelo. Al corteo si uniranno anche personaggi politici di rilevanza. Firenze, la manifestazione antifascista è pronta a partire: orari e percorso Tutto pronto per la manifestazione anti-fascista di Firenze in difesa della scuola e della Costituzione, dopo il pestaggio di alcuni studenti davanti a un liceo fiorentino ad opera di alcuni membri di Azione studentesca. Il corteo è stato organizzato "per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che ...

