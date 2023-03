Firenze, in corso la manifestazione antifascista: presenti Conte e Schlein (Di sabato 4 marzo 2023) A Firenze è il giorno della manifestazione antifascista di condanna dei fatti avvenuti due settimane fa davanti al liceo classico Michelangiolo. Il corteo è partito alle 14 da Piazza della Santissima Annunziata e vedrà la presenza di alcuni esponenti politici di spicco, tra cui il neo segretario Pd Elly Schlein e il leader del M5s ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) Aè il giorno delladi condanna dei fatti avvenuti due settimane fa davanti al liceo classico Michelangiolo. Il corteo è partito alle 14 da Piazza della Santissima Annunziata e vedrà la presenza di alcuni esponenti politici di spicco, tra cui il neo segretario Pd Ellye il leader del M5s ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonifed : @Storace Per quell'episodio di due anni fa,ci sono delle persone indagate,la giustizia farà il suo corso,dei picchi… - UNI_FIRENZE : In corso al campus Morgagni “Un giorno all’Università”, il più importante appuntamento #Unifi dedicato all’orientam… - AnciScuola : Laboratori sul procedimento amministrativo ?? 7, 14 e 21 marzo 2023 dalle 9.30 alle 13.30 online Docenti ?? Luca De… - ful_magazine : L’#arte di due dei più grandi maestri del XX secolo per la prima volta insieme ?? Vi parliamo della mostra… - CgilFirenze : ?? 'Protagoniste di una storia nuova': oggi a Roma presso il Teatro Ambra Jovinelli l'Assemblea nazionale delle… -