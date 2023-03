Firenze, il giorno della manifestazione per la scuola. Migliaia in piazza con l'ombra anarchici (Di sabato 4 marzo 2023) Dalla Santissima Annunziata il corteo muoverà verso Santa Croce Con Nardella e Giani ci saranno anche Schlein, Conte e Landini Leggi su lanazione (Di sabato 4 marzo 2023) Dalla Santissima Annunziata il corteo muoverà verso Santa Croce Con Nare Giani ci saranno anche Schlein, Conte e Landini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : #Valditara mimimizza i fascisti di #Firenze e delegittima una dirigente scolastica. Ora monitorare che non vi sian… - repubblica : La preside Annalisa Savino: 'Basta polemiche, il messaggio era per i miei studenti a cui dobbiamo ogni giorno atten… - Giorgiolaporta : @Misurelli77 C’è gente che nello stesso giorno chiede il carcere duro per 6 liceali di Firenze e la libertà per il… - un_polle : Non so come definire il fatto che si giochi Fiorentina Milan nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, l’ul… - gaia_simonetti : Un ricordo più forte ogni giorno #Astori #DA13 #Firenze #4marzo -