Firenze | corteo in difesa della scuola e della Costituzione | «Siamo più di 50mila» Applausi e urla per Schlein – I video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il Ministro Valditara voleva prendere provvedimenti contro la preside, lei è andata al corteo antifascista di Firen… - ultimora_pol : Corteo antifascista di #Firenze, Elly #Schlein incontra Giuseppe #Conte: 'Lavorare insieme a 5 Stelle e Sinistra Ec… - ultimora_pol : Corteo #Firenze, Elly #Schlein: 'Il messaggio di oggi da questa piazza è chiaro: quei metodi violenti e squadristi… - artedipulire : Firenze, corteo antifascista. “Siamo 40 mila” Colloquio e stretta di mano Schlein-Conte In piazza anche Savino, pre… - fefebaraonda : RT @TgrRaiToscana: #manifestazione #AntiFascista #Firenze piazza #Santacroce stracolma #corteo ha difficoltà ad affluire da via San Giusepp… -

Circa 15mila dice la questura, 40mila rivendica la Cgil che ha organizzato la manifestazione insieme a Cisl e Uil. In ogni caso, ilandato in scena a"in difesa della scuola e della Costituzione" è stato un successo inatteso. 'Non può essere morale chi è indifferente', recita uno degli striscioni esibiti tra la ...Leggi anche > Aggressione fascista a, Mattarella ai giovani: 'Civiltà antidoto alla violenza' e Valditara spiega le sue parole In migliaia in piazza aAl, per le vie del centro ...Roma, 4 mar. " "Noto con dispiacere che aldi oggi vi sono stati diversi slogan d'incitamento all'odio politico contro l'attuale Governo. In effetti non sono sorpreso: la sinistra negli ultimi mesi sta regredendo nella versione ...

– Il giorno della manifestazione a Firenze è arrivato. Dopo la bufera sull’aggressione al liceo Michelangiolo e il caso della lettera della preside Annalisa Savino, oggi la città scende in… Leggi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...