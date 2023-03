Firenze, copione rispettato: Schlein e Conte siglano il patto dell’antifascismo. Landini benedice (Di sabato 4 marzo 2023) La manifestazione di Firenze non ha deluso nessuna delle aspettative della vigilia: alcune migliaia in piazza, la maratona oratoria dei big dal sapore retrò-girotondino, gli allarmi contro il redivivo squadrismo, i proclami di resistenza in nome della Costituzione. Soprattutto, però, l’aspettativa che non è rimasta delusa è quella politica: come da previsioni, la piazza di Firenze è diventata la piattaforma per la saldatura di una sinistra ampia che va da Giuseppe Conte a Maurizio Landini, passando per Nicola Fratoianni, col perno di Elly Schlein, sul cui ruolo iconico per il nuovo progressismo non vale neanche la pena tornare a soffermarsi. Insomma, tutto già visto, per la verità, anche già scritto. Strette di mano e foto di rito: i leader cercano l’intesa Il passaggio è stato sottolineato con ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) La manifestazione dinon ha deluso nessuna delle aspettative della vigilia: alcune migliaia in piazza, la maratona oratoria dei big dal sapore retrò-girotondino, gli allarmi contro il redivivo squadrismo, i proclami di resistenza in nome della Costituzione. Soprattutto, però, l’aspettativa che non è rimasta delusa è quella politica: come da previsioni, la piazza diè diventata la piattaforma per la saldatura di una sinistra ampia che va da Giuseppea Maurizio, passando per Nicola Fratoianni, col perno di Elly, sul cui ruolo iconico per il nuovo progressismo non vale neanche la pena tornare a soffermarsi. Insomma, tutto già visto, per la verità, anche già scritto. Strette di mano e foto di rito: i leader cercano l’intesa Il passaggio è stato sottolineato con ...

