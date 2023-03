Firenze | auto in fiamme in via Baracca dopo un incidente Panico fra gli abitanti prima dell’alba

(Di sabato 4 marzo 2023) Momenti di, risveglio concitato per glidella zona. I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento della vettura, non ci sono persone rimaste coinvolte nell'incendio. Sul posto personale sanitario L'articolo proviene daPost.

Firenze, 4 marzo 2023 – Un’ auto è andata a fuoco all’alba di oggi, 4 marzo, dopo un incidente stradale. E’ successo dopo le 5 in via Baracca . Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del ...Incidente nella notte a Firenze. In via Baracca, intorno alle 5.30 di stanotte, un'auto è andata in fiamme dopo un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l ...