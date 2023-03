Firenze | al corteo antifascista la prima foto a tre Conte-Schlein-Landini La segretaria Pd | “Con M5s e sinistra su temi concreti”

(Di sabato 4 marzo 2023) “Sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Partito democratico, che ci sia qui il Movimento cinque Stelle, che ci siano qui altre forze civiche e dellaecologista. Credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione. Noi ci saremo”. Lo ha detto ladel Pd Elly, a margine della manifestazione‘Difendiamo scuola e Costituzione’. I, ha ribadito, sono “la difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della Costituzione, la battaglia contro l’autonomia differenziata”, ha rivendicato. E nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il Ministro Valditara voleva prendere provvedimenti contro la preside, lei è andata al corteo antifascista di Firen… - ultimora_pol : Corteo #Firenze, Elly #Schlein: 'Il messaggio di oggi da questa piazza è chiaro: quei metodi violenti e squadristi… - localteamtv : Corteo antifascista a Firenze, bandierone della pace, slogan e striscioni #antifascismo #firenze… - riktroiani : Volevate farvi un pieno di retorica, banalità, aria fritta e lagne senza senso? Basta andare in corteo a #Firenze. - Giornaleditalia : Corteo 'antifascista' a Firenze al coro di 'uccidere un fascista non è reato'. Baci e abbracci tra Schlein e Conte -

Roma, 4 mar. " "Noto con dispiacere che aldi oggi vi sono stati diversi slogan d'incitamento all'odio politico contro l'attuale Governo. In effetti non sono sorpreso: la sinistra negli ultimi mesi sta regredendo nella versione ...Lo dice Elly Schlein , segretaria del Pd, in merito alantifascista diCori e striscione per Cospito Diverse persone hanno preso parte allo spezzone deldiche si è poi riunito alla manifestazione indetta a difesa della scuola e della Carta. Non è passato ...

Corteo antifascista a Firenze: «Siamo in 40 mila». Schlein, Conte e Landini insieme sotto al palco Corriere Fiorentino

Firenze, al corteo antifascista la prima foto a tre Conte-Schlein-Landini. La segretaria Pd: “Con M5s e sinistra su temi concreti” [VIDEO] ...Così Beatrice Covassi -europarlamentare Pd- in piazza a Firenze al corteo convocato dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil. "La condanna verso questa aggressione - aggiunge - avrebbe dovuto essere unanime.