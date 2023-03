Firenze | al corteo antifascista ci sono Dem e M5S Conte | “Ben venga dialogo con nuovo vertice Pd | ma competizione non ci spaventa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) “Se noi ci troviamo qui con il segretario del PD vuol dire che su partite concrete noi ci siamo, che riguardano tutti, non solo le forze progressiste, siamo in piazza per difendere principi costituzionali, il problema non è il primato e le leadership della sinistra: a noi interessa come M5s lavorare per rafforzare l’azione politica di forze progressiste. Se coldel Pd questorafforzerà questo orizzonte benper tutta l’Italia”. Lo ha sottolineato Giuseppe, leader del M5s, arrivando alla manifestazione diin difesa della scuola e della Costituzione, dove si è ritrovato in piazza il fronte delle forze (ora di opposizione) che facevano parte del vecchio ‘campo largo’ del centrosinistra-M5s, poi rotto alle ultime Politiche. Dopo l’elezione di Elly ...