Firenze, 10mila al corteo «in difesa della scuola e della Costituzione». Schlein in prima fila (Di sabato 4 marzo 2023) Circa 10mila, dice la questura, e certamente gli organizzatori rivendicheranno una cifra più alta. In ogni caso, la manifestazione in corso oggi a Firenze “in difesa della scuola e della Costituzione” è comunque un successo inatteso, oltre alla prima uscita di piazza della neosegretaria del Pd Elly Schlein. «Non può essere morale chi è indifferente», recita uno degli striscioni esibiti tra la folla. Sono stati intonati diversi cori contro il fascismo. Il riferimento è all’aggressione avvenuta lo scorso 18 febbraio ai danni di un gruppo di studenti del liceo Michelangiolo di Firenze, per mano di alcuni militanti di Azione studentesca, movimento di ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Circa, dice la questura, e certamente gli organizzatori rivendicheranno una cifra più alta. In ogni caso, la manifestazione in corso oggi a“in” è comunque un successo inatteso, oltre allauscita di piazzaneosegretaria del Pd Elly. «Non può essere morale chi è indifferente», recita uno degli striscioni esibiti tra la folla. Sono stati intonati diversi cori contro il fascismo. Il riferimento è all’aggressione avvenuta lo scorso 18 febbraio ai danni di un gruppo di studenti del liceo Michelangiolo di, per mano di alcuni militanti di Azione studentesca, movimento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Firenze, 10mila al corteo «in difesa della scuola e della Costituzione». Schlein in prima fila - Avv_Mant : Io non credo che in Italia ci siano solo 10mila antifascisti pronti a manifestare per la democrazia a rischio. Pens… - Avv_Mant : C’è un governo fascista che comprime le libertà, perseguita gli omosessuali, fa retate nelle scuole e lascia morire… - Simone172019 : @Misurelli77 Voglio esagerare , saranno 10mila ? Firenze ha 380mila abitanti vuol dire che 370mila sono rimasti a casa o andati a divertirsi -