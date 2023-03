Fiorentina-Milan, video dedicato ad Astori: applausi al Franchi | News (Di sabato 4 marzo 2023) Durante il pre partita di Fiorentina-Milan è stato trasmesso un video dedicato a Davide Astori, difensore scomparso cinque anni fa Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 marzo 2023) Durante il pre partita diè stato trasmesso una Davide, difensore scomparso cinque anni fa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro il Milan?? Powered by @EA_FIFA_Italia #forzaviola #fiorentina #fiorentinamilan - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - Bonetti : ???? Italian teams with a clean sweep in Europe so far ?? UCL: Inter 1-0 Milan 1-0 Napoli 2-0 ?? Europa Juve 4-1 agg… - matteoluppi2000 : Dominio Fiorentina,che Milan di merda cazzo #FiorentinaMilan - ASREpidemic : Solo la Fiorentina in campo. Ed è proprio per questo che vincerà il Milan. -