Fiorentina-Milan stasera | 20 | 45 Sky e Dazn | Italiano vuol battere una grande Pioli premiato per Astori non ci sta Formazioni

Leggi su firenzepost

(Di sabato 4 marzo 2023) Sarà una serata di applausi e ricordi lancinanti, per Stefano, al Franchi. Per un, 20,45, Sky e) dedicato a Davidnel quinto anniversario della scomparsa. Molte iniziative, raccolta fondi, maglia dedicata per. E qualche lacrima quando i tifosi vedranno Bruno, che è la copia del fratello. Però lui non gioca. E' solo un testimone. Ma emozioni a parte,e vincere anche al Franchi. Il suo, che ha ritrovato Maignan in porta (dopo l'esperienza poco gratificante del da noi noto Tatarusanu) e Ibrahimovic davanti a giocare prexìziosi spezzoni di partita, è favorito L'articolo proviene da Firenze Post.