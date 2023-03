Fiorentina-Milan, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 4 marzo 2023) La venticinquesima giornata di Serie A si è aperta con la sconfitta casalinga del Napoli capolista contro la Lazio. Tra le partite odierne, invece, spicca Fiorentina-Milan, match importante da ambedue le parti. I padroni di casa vogliono assolutamente migliorare la propria classifica, che recita attualmente un dodicesimo posto con 28 punti. Gli uomini di Italiano cercano il salto nella parte sinistra della graduatoria, col nono posto del Torino distante solamente 3 punti. Gli ospiti, invece, sono in netta ripresa e sono attualmente terzi, in compagnia dell’Inter, con 47 punti. La squadra di Pioli è alla caccia dei tre punti per continuare la propria corsa alla prossima Champions League, e con una vittoria sorpasserebbe la Lazio, che si è issata momentaneamente al secondo posto dopo la vittoria al Maradona. Le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 marzo 2023) La venticinquesima giornata diA si è aperta con la sconfitta casalinga del Napoli capolista contro la Lazio. Tra le partite odierne, invece, spicca, match importante da ambedue le parti. I padroni di casa vogliono assolutamente migliorare la propria classifica, che recita attualmente un dodicesimo posto con 28 punti. Gli uomini di Italiano cercano il salto nella parte sinistra della graduatoria, col nono posto del Torino distante solamente 3 punti. Gli ospiti, invece, sono in netta ripresa e sono attualmente terzi, in compagnia dell’Inter, con 47 punti. La squadra di Pioli è alla caccia dei tre punti per continuare la propria corsa alla prossima Champions League, e con una vittoria sorpasserebbe la Lazio, che si è issata momentaneamente al secondo posto dopo la vittoria al Maradona. Le ultime da ...

