Fiorentina-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS (Di sabato 4 marzo 2023) +++ Fiorentina-Milan, LE PROBABILI formazioni +++ Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere; Rebic, Giroud. A disposizione: T?t?ru?anu, Mirante, Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær,... Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 marzo 2023) +++, LE PROBABILI+++(3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere; Rebic, Giroud. A disposizione: T?t?ru?anu, Mirante, Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - Bonetti : ???? Italian teams with a clean sweep in Europe so far ?? UCL: Inter 1-0 Milan 1-0 Napoli 2-0 ?? Europa Juve 4-1 agg… - adriandelmonte : ???? Incredible start to the KO stage for Serie A clubs in Europe: UCL ? Milan (1st leg W) ? Napoli (1st leg W) ? In… - infoitsport : Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Cabral dal 1', De Ketelaere torna titolare - iamsagipovmirat : RT @MilanNewsit: Verso Fiorentina-Milan, record di presenze al Franchi: circa 3.000 rossoneri -