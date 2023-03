Fiorentina-Milan, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023 (Di sabato 4 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Fiorentina-Milan, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto allo stadio Franchi per una partita fondamentale per i rossoneri, che vogliono restare in zona Champions, ma anche per i viola che possono vincere la seconda di fila e risollevare la classifica e il morale. Chi trionferà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 4 marzo. Fiorentina-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Ile isue Sky di, match valido per la venticinquesima giornata di. Tutto pronto allo stadio Franchi per una partita fondamentale per i rossoneri, che vogliono restare in zona Champions, ma anche per i viola che possono vincere la seconda di fila e risollevare la classifica e il morale. Chi trionferà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 4 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. SportFace.

