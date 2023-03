Fiorentina-Milan, De Ketelaere: 'Sogno sia la mia notte. Spero di poter fare quello che Maldini pensa di me' (Di sabato 4 marzo 2023) Fiorentina-Milan offre una grande occasione a Charles De Ketelaere, titolare vista anche l'assenza di Brahim Diaz. Il trequartista belga... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023)offre una grande occasione a Charles De, titolare vista anche l'assenza di Brahim Diaz. Il trequartista belga...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro il Milan?? Powered by @EA_FIFA_Italia #forzaviola #fiorentina #fiorentinamilan - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - Bonetti : ???? Italian teams with a clean sweep in Europe so far ?? UCL: Inter 1-0 Milan 1-0 Napoli 2-0 ?? Europa Juve 4-1 agg… - peppe_roncino : ANALISI ETNICA #FiorentinaMilan Squadre etnicamente simili, soprattutto a centrocampo, Milan leggermente meglio pe… - clamark80 : Strano che la Fiorentina non abbia schierato il Ronaldinho di Firenze (solo contro il Milan) -