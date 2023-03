Fiorentina-Milan | Bonaventura al 45? | “Ci è mancato solo il gol”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro il Milan?? Powered by @EA_FIFA_Italia #forzaviola #fiorentina #fiorentinamilan - CorSport : Fiorentina-Milan, minuto 13. Tutto lo stadio Artemio Franchi ricorda #Astori. Tutti in piedi per Davide: un ricordo… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - Fiorentinanews : #FiorentinaMilan 1?-0? ?| 57' Salva tutto #Terracciano! Sul lanciato Theo #Hernandez che gli spara un sinistro sul… - Aa_doesit : RT @_nzoAlo_: Fiorentina ottavo posto Nico Gonzalez-Ikone Milan primo posto Selmekers-Messias -

... nel suo ultimo stadio, contro ildi Stefano Pioli , suo ultimo allenatore. Una partita che ... Leggi anche > Davide Astori, cinque anni fa moriva il capitano della. Il ricordo di Pioli: ...Pioli 6TABELLINO0 - 0FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Dodô, M. Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; González, Cabral, Ikoné. A disp.: Cerofolini, Sirigu; ...Un momento particolarmente toccante, con tutto lo stadio in piedi ad applaudire insieme ai calciatori in campo l'ex difensore di. Per quanto riguarda i contenuti del match, invece, ...

49' Gol della Fiorentina. Nico spiazza Maignan e porta in vantaggio la Viola. 47' Rigore per la Fiorentina. Tomori atterra in area Ikone. 45' Si riparte! Primo tempo che termina ...47' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Ikoné salta secco Tomori, entra in area e viene steso dal difensore rossonero: l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del ...