Fiorentina - Milan 2 - 1, le pagelle: Tomori si fa saltare come un bambino, Rebic e Origi malissimo. Pioli, senza Leao è dura (Di sabato 4 marzo 2023) MAIGNAN 6 Le prende quasi tutte ma non blocca niente. Ma non era una colpa per Tatarusanu? Due reti, poche colpe KALULU 5 Pierre è l'ultimo a cadere. Ma poco importa. L'intera difesa del Milan afa ... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) MAIGNAN 6 Le prende quasi tutte ma non blocca niente. Ma non era una colpa per Tatarusanu? Due reti, poche colpe KALULU 5 Pierre è l'ultimo a cadere. Ma poco importa. L'intera difesa delafa ...

