Fiorentina-Milan 2-1, gol di Gonzalez e Jovic per vittoria viola (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) - La Fiorentina batte il Milan per 2-1 nel match valido per la 25esima giornata della Sere A 2022-2023. Il successo permette ai viola di salire a 31 punti. I campioni d'Italia rimangono a quota 47 e perdono la chance di riconquistare il secondo posto. I rossoneri cadono nella gara decisa dal rigore che Gonzalez realizza al 49' e dalla rete di Jovic all'87'. Inutile per gli ospiti il gol di Theo Hernandez in pieno recupero. LA PARTITA - La formazione di Italiano si aggiudica la sfida cominciata col piede sull'acceleratore. I toscani si fanno vivi al 13' con Bonaventura, poi Gonzalez chiama Maignan all'intervento per 2 volte. Al 26' serve il salvataggio di Tomori sulla linea per negare il gol a Bonaventura. Dopo mezz'ora complicata, il Milan entra pienamente ...

