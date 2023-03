Fiorentina-Milan 1-0: gol di Nico González su rigore | Serie A News (Di sabato 4 marzo 2023) Nico González, al 49', ha portato in vantaggio la Fiorentina contro il Milan su calcio di rigore. Il racconto della rete subita dal Diavolo Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 marzo 2023), al 49', ha portato in vantaggio lacontro ilsu calcio di. Il racconto della rete subita dal Diavolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro il Milan?? Powered by @EA_FIFA_Italia #forzaviola #fiorentina #fiorentinamilan - CorSport : Fiorentina-Milan, minuto 13. Tutto lo stadio Artemio Franchi ricorda #Astori. Tutti in piedi per Davide: un ricordo… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - infoitsport : Fiorentina-Milan, tutto esaurito al Franchi: record nell’era Commisso - FiorentinaUno : #FiorentinaMilan 1?-0? ?74' CAMBIO #FIORENTINA. Fuori #Biraghi dentro #Ranieri Segui la nostra diretta testuale ?? -