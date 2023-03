Fiorentina-Milan 0-0 | Tomori salva sulla linea il gol di Bonaventura| Diretta Primapagina

(Di sabato 4 marzo 2023) La sera di oggi allo stadio Artemio Franchi si svolge uno scontro adrenalinico tra lae il. Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, che vogliono mantenere i loro obiettivi di classifica. I viola di Italiano, dopo aver trionfato a Verona, vogliono continuare la loro scalata verso la vetta della classifica e allontanarsi dalla zona pericolosa. I rossoneri, invece, privati degli squalificati Krunic e Leao, vogliono rafforzare la loro posizione in classifica, rispondere alla Lazio nella lotta per ottenere un posto in Champions League e riprendere il loro meritato secondo posto. Ma c’è di più in gioco in questa serata particolare: oltre al match tra, c’è un ricordo importante del passato che unisce entrambi i club e Stefano Pioli. Proprio oggi, cinque anni fa, ci lasciava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro il Milan?? Powered by @EA_FIFA_Italia #forzaviola #fiorentina #fiorentinamilan - CorSport : Fiorentina-Milan, minuto 13. Tutto lo stadio Artemio Franchi ricorda #Astori. Tutti in piedi per Davide: un ricordo… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - SettimoRosso : RT @bobocraxi: Questa sera ricordiamo Davide Astori cresciuto nel Milan ed eccellente giocatore nella Fiorentina. @acmilan @acfiorentinac @… - GoalItalia : Il lungo omaggio del Franchi per Davide Astori: #FiorentinaMilan si ferma al 13’ ?? -

Al 13 diil gioco si è fermato per il tributo a Davide Astori: applausi e cori per Davide 13 die l'arbitro ferma il gioco. Applausi in campo e sugli spalti, su cui i ...Commenta per primo(calcio d'inizio ore 20.45) è il quarto match della 25ª giornata di Serie A: arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi, su Calciomercato.com gli episodi da moviola . ...E stasera, in quel di Firenze, si stanno sfidando proprio due suoi ex club, ossia. Scontato e fortemente sentito quindi l'omaggio del pubblico del Franchi, fortemente legato all'...

1' Si parte al Franchi! Primo pallone per la Fiorentina. - Squadre in campo, tra poco il calcio d'inizio: Fiorentina in completo viola, Milan con la maglia bianca da trasferta. - Dopo cinque partite ...Occasione monumentale per la Fiorentina! 23' - Milan che in questa fase sta prendendo un po' di più le misure dopo l'inizio dominato dalla Fiorentina. 19' - Ancora Nico! Stavolta da posizione più ...