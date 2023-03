Fiorentina, Italiano: «Mi aspetto un Milan in fiducia, sarà una bella partita» (Di sabato 4 marzo 2023) Le parole di Vincenzo Italiano nel prepartita di Fiorentina-Milan: «Cerchiamo di mantenere l’autostima alta. sarà una bella partita» Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni Sky nel pre partita di Fiorentina Milan. Ecco le parole dell’allenatore: «Mi aspetto un Milan che è ripartito, in grande fiducia, con un’autostima molto alta. Anche noi cerchiamo di mantenere l’autostima alta. sarà una bella partita. Cabral sta dimostrando di essere concreto. Sta rispondendo con i gol ma abbiamo anche Jovic. Ikone? Può fare molto più assist, è in un buon momento» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Le parole di Vincenzonel predi: «Cerchiamo di mantenere l’autostima alta.una» Vincenzoha parlato ai microfoni Sky nel predi. Ecco le parole dell’allenatore: «Miunche è ripartito, in grande, con un’autostima molto alta. Anche noi cerchiamo di mantenere l’autostima alta.una. Cabral sta dimostrando di essere concreto. Sta rispondendo con i gol ma abbiamo anche Jovic. Ikone? Può fare molto più assist, è in un buon momento» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Fiorentina, Italiano: «Mi aspetto un Milan in fiducia, sarà una bella partita» - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Il Milan è in grande fiducia, noi vogliamo mantenere la nostra continuità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Il Milan è in grande fiducia, noi vogliamo mantenere la nostra continuità' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Il Milan è in grande fiducia, noi vogliamo mantenere la nostra continuità' - napolimagazine : FIORENTINA - Italiano: 'Il Milan è in grande fiducia, noi vogliamo mantenere la nostra continuità' -