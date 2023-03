Fiat Panda 4x4 - Si avvicina il debutto del restomod ideato da IBCycles & Cars

Leggi su quattroruote

(Di sabato 4 marzo 2023) Manca ormai poco alla presentazione della P4nd4 4x4Hybrid, un restauro evolutivo della mitica4x4 di prima generazione, che proprio in questo 2023 festeggia i suoi primi 40 anni: la vettura, realizzata dall'aziendadi Comacchio (FE) partendo dal modello originale, verrà presentata a giugno, essendo il prototipo ormai in una fase avanzata di lavorazione. Nel frattempo, la ditta emiliana ha avviato i preordini per il primo lotto di dieci esemplari, venduti con prezzi a partire da 58 mila euro, e sono ora noti nuovi dettagli del progetto. Pellami raffinati. Partendo dagli interni, sappiamo innanzitutto che i rivestimenti di pelle verranno preparati dalla Mario Levi, una storica conceria piemontese con prestigiose collaborazioni nel settore ...