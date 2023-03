Fiat, il nuovo suv è una bomba: tremano le lussuose tedesche (Di sabato 4 marzo 2023) Fiat è pronta a lanciare il suo SUV. Tutti già stanno impazzendo ed anche la concorrenza tedesca ha iniziato a tremare: le caratteristiche. Tra i vari progetti di Fiat per il prossimo futuro c’è anche il lancio della Fastback, che non è altro che un SUV pronto a lanciare il guanto di sfida alle vetture di lusso tedesche. Spendendo meno di una BMW e di una Mercedes si può ottenere un comfort davvero da top di gamma. La Fiat sfida le tedesche con il nuovo Suv Fastback – Grantennistoscana.itAd oggi nel mercato automobilistico europeo la fanno da padrone i colossi tedeschi come Mercedes, BMW o Volkswagen. Il livello delle vetture teutoniche è tale da far sì che quasi ogni modello venga considerato un top di gamma. Un dominio che i marchi italiani stanno cercando di contrastare, soprattutto ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 4 marzo 2023)è pronta a lanciare il suo SUV. Tutti già stanno impazzendo ed anche la concorrenza tedesca ha iniziato a tremare: le caratteristiche. Tra i vari progetti diper il prossimo futuro c’è anche il lancio della Fastback, che non è altro che un SUV pronto a lanciare il guanto di sfida alle vetture di lusso. Spendendo meno di una BMW e di una Mercedes si può ottenere un comfort davvero da top di gamma. Lasfida lecon ilSuv Fastback – Grantennistoscana.itAd oggi nel mercato automobilistico europeo la fanno da padrone i colossi tedeschi come Mercedes, BMW o Volkswagen. Il livello delle vetture teutoniche è tale da far sì che quasi ogni modello venga considerato un top di gamma. Un dominio che i marchi italiani stanno cercando di contrastare, soprattutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pocho95_Xegld : @ilCriptonauta In realtà non è così, la funzione di invitare tre amici rimane per ottenere l'avatar, in più se acqu… - Automoto_it : Fiat Panda 4x4, un nome che ha fatto battere il cuore a noi italiani per tanti anni e oggi, dopo 40 anni dalla prim… - IndexmusicInfo : -