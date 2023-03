Festa della donna, la leggenda ‘sbagliata’ sull’8 Marzo: ecco cosa è accaduto realmente (Di sabato 4 marzo 2023) Perché si festeggia la Festa delle donne l’8 Marzo? Le versioni sono tante e non tutte corrispondenti al vero. Ma qual è la verità sulla scelta di questa data e cosa è successo realmente? Perché si festeggia la Festa delle donne l’8 Marzo? Si tratta di una leggenda “sbagliata” Solitamente il ritornello che ricorre è quello riguardante le operaie della Cotton, un’industria tessile di New York, che nel Marzo 1908 cominciarono a scioperare contro le loro disumane condizioni lavorative. La nota tragedia dell’8 Marzo fu voluta dal proprietario della fabbrica, che dopo averle rinchiuse in essa appiccò un incendio che costò la vita a 126 operaie. I fatti di quel giorno drammatico sarebbero veramente da ... Leggi su funweek (Di sabato 4 marzo 2023) Perché si festeggia ladelle donne l’8? Le versioni sono tante e non tutte corrispondenti al vero. Ma qual è la verità sulla scelta di questa data eè successo? Perché si festeggia ladelle donne l’8? Si tratta di una“sbagliata” Solitamente il ritornello che ricorre è quello riguardante le operaieCotton, un’industria tessile di New York, che nel1908 cominciarono a scioperare contro le loro disumane condizioni lavorative. La nota tragedia dell’8fu voluta dal proprietariofabbrica, che dopo averle rinchiuse in essa appiccò un incendio che costò la vita a 126 operaie. I fatti di quel giorno drammatico sarebbero veramente da ...

