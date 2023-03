Festa della Donna: a Sollicciano il Trio Gynaika in «Ricette culinarie per donne tristi» (Di sabato 4 marzo 2023) Un reading musicale dedicato alle donne con testi tratti da Merini, Bartezzaghi, Ferlinghetti e Cortellesi e con musiche di Einaudi, Tenco, Piaf e Mina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 marzo 2023) Un reading musicale dedicato allecon testi tratti da Merini, Bartezzaghi, Ferlinghetti e Cortellesi e con musiche di Einaudi, Tenco, Piaf e Mina L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : 1 MARZO = Festa della liberazione per alcuni ex Vipponi ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con… - Stefanialove_of : ' BRACCIALETTI HANDEMADE ' creati da @Stefanialove_of Edizione limitata Euro 15€ compresa spedizione Un regalo… - RomeoMJ : @lVendemiale Uno come te poteva solo lavorare in due cloache come Report e il Fatto Quotidiano. Il giorno che ci li… - redontuscia : #Tarquinia Torna la Festa della Merca nei giorni 15 e 16 aprile 2023 - Comune_Cagliari : Mercoledì 8 marzo in occasione della giornata della Festa della Donna, verrà diffuso il video del progetto “Non CPI… -