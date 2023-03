Fernando Alonso promuove Aston Martin: “Progetto ambizioso” (Di sabato 4 marzo 2023) Possibile rivelazione di questa stagione di F1. In tanti pensano, infatti, che Aston Martin possa davvero dare fastidio alle scuderie più quotate piazzando proprio alle loro spalle. Per la felicità di Fernando Alonso, passato in verde dopo l’esperienza in Alpine, che vuole una vettura in grado di poter competere stabilmente almeno per la Top 10 del prossimo Mondiale 2023 di Formula 1. Le parole di un Fernando Alonso molto concetrato: “Aston Martin? Progetto ambizioso per la Formula 1” (Credit foto – pagina Facebook Aston Martin Phnom Penh)“Il Progetto è ambizioso in Aston Martin, con persone che vogliono avere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Possibile rivelazione di questa stagione di F1. In tanti pensano, infatti, chepossa davvero dare fastidio alle scuderie più quotate piazzando proprio alle loro spalle. Per la felicità di, passato in verde dopo l’esperienza in Alpine, che vuole una vettura in grado di poter competere stabilmente almeno per la Top 10 del prossimo Mondiale 2023 di Formula 1. Le parole di unmolto concetrato: “per la Formula 1” (Credit foto – pagina FacebookPhnom Penh)“Ilin, con persone che vogliono avere ...

