Fedez rompe finalmente il silenzio: “I miei problemi? Un periodo lontano dai social” (Di sabato 4 marzo 2023) Da qualche ora a questa parte, Fedez è tornato al centro dell’attenzione per aver saltato la presentazione di LOL – Chi ride è fuori. Il comedy show di Prime Video vede il rapper milanese nelle vesti di host, motivo per cui la sua assenza ha destato scalpore. Uno dei primi ad intervenire sulla questione è stato Fabrizio Corona, il quale ha sospettato un disturbo depressivo dietro ai suoi atteggiamenti. Tuttavia, in queste ore, proprio lo stesso Fedez ha rotto il silenzio in merito a quello che gli sta accadendo. Fedez ha un disturbo depressivo? Ecco costa sta succedendo Solo qualche giorno fa, Fedez si mostrava in video tremante e balbuziente mentre cercava di risponde ad una critica di Selvaggia Lucarelli e ora a questo si è aggiunta l’assenza clamorosa alla presentazione della terza stagione di LOL – ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 marzo 2023) Da qualche ora a questa parte,è tornato al centro dell’attenzione per aver saltato la presentazione di LOL – Chi ride è fuori. Il comedy show di Prime Video vede il rapper milanese nelle vesti di host, motivo per cui la sua assenza ha destato scalpore. Uno dei primi ad intervenire sulla questione è stato Fabrizio Corona, il quale ha sospettato un disturbo depressivo dietro ai suoi atteggiamenti. Tuttavia, in queste ore, proprio lo stessoha rotto ilin merito a quello che gli sta accadendo.ha un disturbo depressivo? Ecco costa sta succedendo Solo qualche giorno fa,si mostrava in video tremante e balbuziente mentre cercava di risponde ad una critica di Selvaggia Lucarelli e ora a questo si è aggiunta l’assenza clamorosa alla presentazione della terza stagione di LOL – ...

