Fedez non va a testimoniare per il processo sulla strage di Corinaldo | l’assenza per motivi di salute

(Di sabato 4 marzo 2023) Per la seconda voltasi è negato peralbisalla discoteca a, dove morirono cinque minorenni e una madre di 39 anni. Un’ulteriore conferma sulle sue condizioni diarriva proprio da quel procedimento, per cui il rapper ha presentato un certificato di malattia, documento che gli ha permesso di non partecipare all’udienza per legittimi impedimento. I giudici lo avrebbero voluto sentire lo scorso 24 febbraio perché prima dellaera stato ospite della discoteca. Il rapper potrebbe quindi fare maggiore chiarezza sulle condizioni della struttura nel periodo precedente all’incidente. Era stato lo stessoieri a rompere il silenzio sui social, provando a rassicurare i fan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Premesso che #Fedez deve riprendersi al più presto e che nessuno merita di stare male, tutto l’affare Fedez VS Chia… - fanpage : Strage di Corinaldo #fedez ha mandato un certificato di malattia e non si è presentato per la seconda volta in au… - LaStampa : Strage in discoteca: Fedez manda certificato di malattia e non si presenta in aula - catepass : RT @fanpage: Strage di Corinaldo #fedez ha mandato un certificato di malattia e non si è presentato per la seconda volta in aula per il p… - GUERRIERA110 : RT @ChiodiDonatella: Volevo dire a tutti quelli che aprono bocca e gli danno fiato mentre scrivono #tweet indegni sulla morte di Bruno #Ast… -

La sua testimonianza, però,c'è mai stata perchési è presentato in aula per legittimo impedimento, presentando un certificato medico. Per molti questa è l'ennesima dimostrazione che ...ha mandato un certificato medico esi è presentato in aula per l'udienza del processo 'bis' per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morirono cinque ragazzi e una ...Legittimo impedimento. Un certificato di malattia. Per la seconda voltaè andato in aula per il processo bis legato alla strage in discoteca a Corinaldo : morirono cinque minorenni e una madre 39enne. Il musicista è stato convocato dai giudici perché era stato ...

Fedez ha mandato un certificato medico e non si è presentato in aula per l'udienza del processo 'bis' per la strage nella discoteca ...Niente testimonianza oggi per Fedez, chiamato come teste della Procura, a riferire su fatti inerenti il processo bis per la strage di Corinaldo, quello relativo alle questioni sulla sicurezza della di ...