Fedez non si presenta al processo di Corinaldo dove avrebbe dovuto svolgere il ruolo di testimone: presentato certificato di malattia (Di sabato 4 marzo 2023) Non sta passando un periodo sereno Fedez. La storia pubblicata ieri pomeriggio in cui affermava di voler stare lontano dai social in questi giorni non è stato altro che un ulteriore tassello alle diverse indiscrezioni, alcune confermate dallo stesso rapper, che si rincorrono da settimane. Poco tempo fa il cantante ha ammesso di avere alcuni problemi di balbuzie che lo stanno affliggendo, e l'assenza alla conferenza stampa di Lol 3 farebbe pensare che lo stato di salute sia peggiorato. Fedez infatti non è intervenuto nemmeno in collegamento telefonico o video. Stando a una notizia dell'ultima ora riportata anche da Fanpage.it, il marito di Chiara Ferragni non si sarebbe neanche presentato al processo di Corinaldo dove avrebbe dovuto ...

