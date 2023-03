Fedez | il retroscena sul suo silenzio | soldi | un' amara verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Sì, ora dobbiamo preoccuparci: che fine ha fatto? Siamo a quasi tre settimane disui social. E ieri l'influencer ha tirato pacco anche ad Amazon, la sua cassaforte. C'era la presentazione di Lol3, di cui è host, e non si è presentato. «Ci segue da lontano», ha detto Serena Dandini, che l'ha sostituito. Paura: oramai è abbastanza chiaro che non si tratta di una mossa di marketing. Perché Federico Lucia è una macchina da. E più sta lontano dai riflettori, quelli dei social, il suo vitalizio, meno fattura. Che sia il litigio con la moglie, che sia una fase di stress acuto (in una delle poche storie pubblicate balbettava), il periodo sabbatico inizia a farsi sentire sul conto in banca. In più di 15 giorni di oblio la star ha rinunciato a quasi 2 milioni di incasso potenziale. Non che gli manchi la grana, per carità. ...