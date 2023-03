Fedez | il certificato medico | la conferma di un dramma privato

(Di sabato 4 marzo 2023) Un. Così, malato, non ha testimoniato al processo bis per la strage dell'8 dicembre 2018 davanti al "Lanterna Azzurra Clubbing" di Corinaldo, in cui prima di un concerto di Sfera Ebbasta morirono sei persone, di cui 5 giovanissimi fan. L'artista milanese ha inviato une per lui si tratta della seconda assenza: la volta scorsa aveva rappresentato un legittimo impedimento (era impegnato nella registrazione di un programma televisivo, ndr), come Sfera Ebbasta, anche lui chiamato dalla procura di Ancona a testimoniare. Il processo bis, in corso al tribunale di Ancona, affronta le presunte irregolarità relative al rilascio ai gestori del locale delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico e dei sistemi di sicurezza. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Strage di Corinaldo #fedez ha mandato un certificato di malattia e non si è presentato per la seconda volta in au… - LaStampa : Strage in discoteca: Fedez manda certificato di malattia e non si presenta in aula - massidanu : RT @fanpage: Strage di Corinaldo #fedez ha mandato un certificato di malattia e non si è presentato per la seconda volta in aula per il p… - Rolfi39 : RT @LaStampa: Strage in discoteca: Fedez manda certificato di malattia e non si presenta in aula - Bianca34874951 : RT @fanpage: Strage di Corinaldo #fedez ha mandato un certificato di malattia e non si è presentato per la seconda volta in aula per il p… -

La sua testimonianza, però, non c'è mai stata perchénon si è presentato in aula per legittimo impedimento, presentando unmedico. Per molti questa è l'ennesima dimostrazione che ...ha mandato unmedico e non si è presentato in aula per l'udienza del processo 'bis' per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morirono cinque ragazzi e una ...Legittimo impedimento. Undi malattia. Per la seconda voltanon è andato in aula per il processo bis legato alla strage in discoteca a Corinaldo : morirono cinque minorenni e una madre 39enne. Il musicista è ...

Fedez diserta il processo di Corinaldo: presentato certificato di malattia Isa e Chia

Fedez ha mandato un certificato medico e non si è presentato in aula per l'udienza del processo 'bis' per la strage nella discoteca ...Strage Corinaldo: Fedez non si è presentato in aula per la seconda volta, il rapper è stato convocato in quanto in passato fu ospite della discoteca Lanterna Azzurra.