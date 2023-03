"Fedez, fai il tuo dovere": nel momento più cupo, la ferocia di Selvaggia Lucarelli (Di sabato 4 marzo 2023) Clamoroso attacco diretto a Fedez, alle prese con un delicatissimo momento personale. Il rapper milanese ha presentato un certificato medico che gli ha consentito di non presentarsi in aula come testimone al processo per i 6 morti della discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. La scorsa settimana il marito di Chiara Ferragni era stato ancora assente, ma presentando come legittimo impedimento un inderogabile impegno televisivo. E Selvaggia Lucarelli, su Instagram, lo accusa: "Se davvero ti impegni molto per fare del bene all'umanità, oltre a uova e assegni sempre dati a favore di telecamera, vai a fare il tuo dovere di cittadino". "L'altra volta dovevi girare uno spot, questa volta certificato medico - prosegue la giornalista del Fatto quotidiano su Instagram -. Intanto ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Clamoroso attacco diretto a, alle prese con un delicatissimopersonale. Il rapper milanese ha presentato un certificato medico che gli ha consentito di non presentarsi in aula come testimone al processo per i 6 morti della discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. La scorsa settimana il marito di Chiara Ferragni era stato ancora assente, ma presentando come legittimo impedimento un inderogabile impegno televisivo. E, su Instagram, lo accusa: "Se davvero ti impegni molto per fare del bene all'umanità, oltre a uova e assegni sempre dati a favore di telecamera, vai a fare il tuodi cittadino". "L'altra volta dovevi girare uno spot, questa volta certificato medico - prosegue la giornalista del Fatto quotidiano su Instagram -. Intanto ci sono ...

