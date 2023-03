Fedez assente per motivi di salute: salta anche l’udienza per la strage di Corinaldo (Di sabato 4 marzo 2023) L’assenza di Fedez sta iniziando a fare troppo rumore. Il rapper di Rozzano, intervenuto personalmente per spiegare di essere nel bel mezzo di un periodo particolarmente difficile, ha saltato la conferenza stampa di presentazione di LOL 3, programma che conduce con Frank Matano (in onda su Prime Video e prodotto da Endemol Shine Italy) e anche l’udienza per la strage di Corinaldo. Vediamo insieme cos’è accaduto. Perché Fedez era assente all’udienza di Corinaldo Fedez, al secolo Federico Lucia, avrebbe dovuto testimoniare all’udienza per la strage di Corinaldo, avvenuta presso la discoteca Lanterna Azzurra l’8 dicembre 2018 e nella quale hanno perso la ... Leggi su dilei (Di sabato 4 marzo 2023) L’assenza dista iniziando a fare troppo rumore. Il rapper di Rozzano, intervenuto personalmente per spiegare di essere nel bel mezzo di un periodo particolarmente difficile, hato la conferenza stampa di presentazione di LOL 3, programma che conduce con Frank Matano (in onda su Prime Video e prodotto da Endemol Shine Italy) eper ladi. Vediamo insieme cos’è accaduto. Perchéeraaldi, al secolo Federico Lucia, avrebbe dovuto testimoniare alper ladi, avvenuta presso la discoteca Lanterna Azzurra l’8 dicembre 2018 e nella quale hanno perso la ...

