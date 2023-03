Fedez assente in aula per la strage di Corinaldo: presentato certificato medico (Di sabato 4 marzo 2023) Continuano le voci sullo stato di salute di Fedez che non attraversa un bel momento personale come raccontato da lui stesso sui social network. Il rapper non si è presentato in Tribunale per il processo legato alla strage di Corinaldo e ha inviato un certificato medico. La Procura, nel giudizio riguardante quelle che erano le condizioni di sicurezza del locale, aveva deciso di citare in testimonianza proprio il cantante questo perché anche lui era stato protagonista di un concerto, in quel luogo in una data diversa dalla tragedia. Federico era già stato chiamato in causa venerdì scorso quando aveva rimandato la sua presenza a causa di un legittimo impedimento per un impegno lavorativo non rimandabile. Fedez ha mandato in Procura un certificato ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 4 marzo 2023) Continuano le voci sullo stato di salute diche non attraversa un bel momento personale come raccontato da lui stesso sui social network. Il rapper non si èin Tribunale per il processo legato alladie ha inviato un. La Procura, nel giudizio riguardante quelle che erano le condizioni di sicurezza del locale, aveva deciso di citare in testimonianza proprio il cantante questo perché anche lui era stato protagonista di un concerto, in quel luogo in una data diversa dalla tragedia. Federico era già stato chiamato in causa venerdì scorso quando aveva rimandato la sua presenza a causa di un legittimo impedimento per un impegno lavorativo non rimandabile.ha mandato in Procura un...

