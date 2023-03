Fedez assente (anche) in Tribunale per il processo di Corinaldo: ha presentato un certificato medico (Di sabato 4 marzo 2023) Nelle scorse ore Fedez doveva essere sentito come testimone nel processo bis per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morirono cinque ragazzini e una giovane madre, ma non si è presentato in aula per legittimo impedimento. L’artista ha inviato un certificato medico. Ennesima dimostrazione che qualcosa non va come dovrebbe. Ma costa sta succedendo a Fedez? Il rapper negli ultimi giorni, dopo il Festival di Sanremo, non si è voluto mostrare, se non in rarissime occasioni. Sia sui social, dove pubblicava regolarmente, sia in altri ambiti come la presentazione di Lol 3 e il Tribunale per la sua testimonianza. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social – ha scritto ieri su Instagram ... Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023) Nelle scorse oredoveva essere sentito come testimone nelbis per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra diin cui morirono cinque ragazzini e una giovane madre, ma non si èin aula per legittimo impedimento. L’artista ha inviato un. Ennesima dimostrazione che qualcosa non va come dovrebbe. Ma costa sta succedendo a? Il rapper negli ultimi giorni, dopo il Festival di Sanremo, non si è voluto mostrare, se non in rarissime occasioni. Sia sui social, dove pubblicava regolarmente, sia in altri ambiti come la presentazione di Lol 3 e ilper la sua testimonianza. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social – ha scritto ieri su Instagram ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marianna745 : @ChiaraFerragni assente , non pervenuta .. speriamo tu ci sia dietro le quinte perché sarebbe veramente molto grave… - ilmessaggeroit : #fedez assente (anche) in Tribunale per il processo di #corinaldo: ha presentato un certificato medico, come sta il… - stuksman : E Bravo Fedezzio #chemerda - Raffael09417931 : RT @Raffael09417931: #fedez non ce la fa proprio! L'influncer si scusa per essere momentaneamente assente dai social. Intanto avverte i suo… - Raffael09417931 : #fedez non ce la fa proprio! L'influncer si scusa per essere momentaneamente assente dai social. Intanto avverte i… -