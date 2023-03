Fatture | malocchio e malefici esistono davvero? Ecco cosa è bene sapere

Le streghe si occupavano di cure e, oltre che di incantesimi per fidanzati e fidanzate, ... e anche essere messe a morte, in caso fossero giudicate colpevoli di aver fatto ilqualcuno,...Alle macàre ci si rivolgeva per risolvere problemi e affari di cuore:, filtri, pozioni magiche, unguenti, incantesimi eerano le 'armi' del mestiere. Ad Alezio, nel profondo sud ...Le streghe si occupavano di cure e, oltre che di incantesimi per fidanzati e fidanzate, ... e anche essere messe a morte, in caso fossero giudicate colpevoli di aver fatto ilqualcuno,...

Praticare il malocchio a qualcuno è reato La Legge per Tutti