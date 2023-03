Fare sport rende più felici anche tra le lenzuola: lo dice la scienza (Di sabato 4 marzo 2023) Lo sport fa benissimo al sesso: lo dimostra la scienza ma, soprattutto, l’esperienza di milioni di persone in tutto il mondo. Perché succede? Ci sono dei motivi molto precisi. Lo sport, cioè l’allenamento costante del nostro organismo, aiuta a migliorare il nostro stato di salute generale. Lo fa mantenendo giovane il nostro corpo e la nostra mente, limitando il rischio di infarti e problemi cardiologici in generale ma anche regalandoci prestazioni sessuali memorabili. Grantennistoscana.itTutto dipende dal fatto che lo sport mantiene in ottima salute i muscoli e il sistema circolatorio, che quindi permettono di far confluire il sangue al momento giusto nei “punti giusti”. I benefici dello sport sul sesso però non si fermano a questo: anche gli ormoni rilasciati grazie ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 4 marzo 2023) Lofa benissimo al sesso: lo dimostra lama, soprattutto, l’esperienza di milioni di persone in tutto il mondo. Perché succede? Ci sono dei motivi molto precisi. Lo, cioè l’allenamento costante del nostro organismo, aiuta a migliorare il nostro stato di salute generale. Lo fa mantenendo giovane il nostro corpo e la nostra mente, limitando il rischio di infarti e problemi cardiologici in generale maregalandoci prestazioni sessuali memorabili. Grantennistoscana.itTutto dipende dal fatto che lomantiene in ottima salute i muscoli e il sistema circolatorio, che quindi permettono di far confluire il sangue al momento giusto nei “punti giusti”. I benefici dellosul sesso però non si fermano a questo:gli ormoni rilasciati grazie ...

