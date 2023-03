Fan Token | Rush di premi per celebrare il primo anniversario di Socios com in Italia

(Di sabato 4 marzo 2023) 2023-03-02 13:19:15 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: partners.com Festeggia un anno su Twitter dal suo accountno ufficiale e vuole festeggiarlo con tutti i possessori di Fan. Un account non molto vecchio, ma che ha già un numero molto elevato di fan con più di 18.000. Un “Buon Compleanno” che vuole festeggiare con i suoi cari e con un augurio molto speciale quando si spengono le candeline: continuare a crescere e consolidarsi. Sul Twitter di partners.com, possessori didigitali aggiornati su qualsiasi iniziativa oo. Sette squadre di Serie A tra cui Roma, Juve, Milan, Inter, Napoli, Udinese e Novara; IL squadrana onda supercoppa, hanno trovato il loro spazio in questo ...

Sì, perché questa criptovaluta molto controversa ha creato un seguito diappassionati anche se ... vediamo cos'è ilDOGE, quali sono le sue caratteristiche e soprattutto dove comprare ...... le soluzioni scalabili di Polygon continuano a guadagnarenel mondo aziendale e delle imprese, e il suonativo MATIC è in buona posizione per ottenere ottimi guadagni nel 2023 e non solo. ...E, proprio con la stessa generosità, la piattaforma diha deciso di celebrare il giro di boa con un filotto di sorprese per i propri follower.

Nel 2023 i fan token saranno ancora l'opportunità di Web3 per i club Social Media Soccer

Tutto quello che c’è da sapere sulla piattaforma di Chiliz, che ultimi due anni ha saputo rivoluzionare i modelli di interazione tra tifosi e organizzazioni sportive ...DigitalBits, già sponsor della Roma, rafforza ulteriormente la propria partnership con la squadra: i tifosi potranno usare il token XDB per comprare merchandise ...