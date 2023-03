Fallimento della compagnia aerea Blue Panorama | Adiconsum Bergamo | “Rimborsi improbabili”

(Di sabato 4 marzo 2023). La dichiararazione del definitivoitaliana, che aveva già smesso di operare nell‘ottobre del 2021, fa calare drasticamente la probabilità che i passeggeri che erano in possesso di biglietti possano vederli rimborsati. La procedura concorsuale diera stata aperta dal Tribunale di Milano il 15 dicembre 2022, dopo che è stato respinto il progetto di concordato per il risanamento, non essendo stato trovato un accordo con possibili investitori. “Con questa situazione diventa ancora più improbabile la possibilità di ottenere un rimborso da parte– avvisa Mina Busi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Allora fu la gente a decidere per benzina e diesel. Oggi, per la prima volta nella storia , si tratta della scelta… - CherubDoc : RT @MedBunker: Ultimo rapporto AIFA sui vaccini Covid. Su oltre 144 milioni di dosi si sono avuti 29 decessi. L’età mediana è stata 76 anni… - MgraziaT : RT @enmorlicchio: Piantedosi mostra tra le altre cose scarsa conoscenza dei fenomeni migratori. Anche nella storia della emigrazione italia… - RebelGrando : RT @MedBunker: Ultimo rapporto AIFA sui vaccini Covid. Su oltre 144 milioni di dosi si sono avuti 29 decessi. L’età mediana è stata 76 anni… - FabioZanoli : RT @MedBunker: Ultimo rapporto AIFA sui vaccini Covid. Su oltre 144 milioni di dosi si sono avuti 29 decessi. L’età mediana è stata 76 anni… -

I direttori sono competitivi ottengono all'inizio un utile migliore, ma alla lunga rischiano il. Le donne sono le migliori nei tempi di crisi, perché si preoccupanoloro azienda, ...Nonostante che questo appello sia stato censurato in occidente, i media non riescono più a nascondere ilguerra in Ucraina e la disastrosa disfatta a Bakhmut che ha decimato l'......si sarebbe potuta evitare soprattutto se si fosse privilegiata la missione di salvataggio piuttosto che quellapolizia. leggi anche Migranti, 'la causa di questo naufragio sta nel...

Fallimento della Comar Costruzioni, richiesti 3,5 milioni da 45 realtà Il Piccolo

Dopo l'insuccesso del lancio del razzo europeo, ripartono le discussioni per la cooperazione spaziale: una posta in gioco di grande rilievo, fra baruffe e accordi che svelano gli interessi dei diversi ...Lo confesso, non mi aspettavo il diluvio di articoli su Elly Schlein. Uno, due, dieci sì, ma il diluvio no. Questa elezione è stata come il compito in classe: il tema è quello e di esso bisogna parlar ...