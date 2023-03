“Fabbriche di tank in Ucraina” L’Occidente non si ferma più

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 4 marzo 2023) Da campo di battaglia alle porte dell’Europa a colonia militare tedesca. Sarà questo il futuro che Berlino mirerà a creare per l’, dopo che il produttore di armi tedesco Rheinmetall ha espresso l’intenzione di procedere alla costruzione di una fabbrica di carri armati sul suolo di Kiev. La notizia è stata riportata direttamente dal quotidiano Die Spiegel, il quale ha precisato che “gli alleati occidentali stanno faticosamente mettendo insieme carri armati per l’da mesi, ma il Paese probabilmente ne ha bisogno di varie centinaia“. Una mossa che sembra scacciare i numerosissimi dubbi che il governo Scholz aveva manifestato in sede di invio deiLeopard 2. Inizialmente, infatti, fu la Germania ad essere il principale bastian contrario, il grande ostacolo circa l’invio delle forniture a Zelensky, per poi successivamente ...