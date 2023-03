F1 TV8, orario in chiaro gara GP Bahrain 2023: programma e palinsesto (Di sabato 4 marzo 2023) Domani, domenica 5 marzo, alle ore 16.00 italiane, andrà in scena la gara del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Sakhir si deciderà il primo vincitore dell’anno: l’attesa è per l’alfiere della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, ed il pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen. La gara del primo GP stagionale della F1, il GP del Bahrain, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGo e Now, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. Differita integrale della gara in chiaro su TV8 HD e tv8.it. F1, Alonso brilla anche in FP3 con l’Aston Martin davanti alle Red Bull. In crescita le Mercedes, 5° Leclerc CALENDARIO GP ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Domani, domenica 5 marzo, alle ore 16.00 italiane, andrà in scena ladel GP del, primo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Sakhir si deciderà il primo vincitore dell’anno: l’attesa è per l’alfiere della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, ed il pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen. Ladel primo GP stagionale della F1, il GP del, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGo e Now, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. Differita integrale dellainsu TV8 HD e tv8.it. F1, Alonso brilla anche in FP3 con l’Aston Martin davanti alle Red Bull. In crescita le Mercedes, 5° Leclerc CALENDARIO GP ...

